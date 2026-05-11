第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）のハンデが、５月１１日、ＪＲＡから発表された。約２年ぶりの実戦となるキタサンブラックの半弟シュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は５８キロとなった。３歳時に出走した全５戦は５７?で、今までより１?重い斤量での出走となる。２０２４年の日本ダービー７着後に左前浅屈腱炎を発症し、長期休養。前回に続き武豊騎手とのコ