記事ポイントスマートフォンを持つだけでセキュリティが自動作動・自動解除、アプリ操作不要のハンズフリー防犯リレーアタック・CANインベーダー・キーエミュレーターの3大盗難手口に有効スマートフォン最大4台までペアリング対応で家族共有も可能、2026年5月18日全国発売 2025年の自動車盗難認知件数は6,386件に上り、CANインベーダーやリレーアタックといったデジタル手口による被害が年々増加しています。加藤電機は、こう