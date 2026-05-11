俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第32回（12日）の場面カットが公開されている。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！前回は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…