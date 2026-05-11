アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトル『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第3弾が公開された。大人なムード漂う部屋着姿で、チョコレートを嗜む横顔が美しい1枚となっている。【一覧】1st写真集の表紙全4種公開今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影されたひとコマ。リラック