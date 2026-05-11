カブス・今永昇太投手の次回登板が13日午後7時15分（日本時間14日午前8時15分）開始の敵地でのブレーブス戦に決まった。クレイグ・カウンセル監督が10日（同11日）に明らかにした。今永は10日に遠征先で投球練習を行った。メジャー移籍3年目の今季はここまで8試合に登板。日本投手最多の4勝（2敗）をマークし、防御率2・28と好投を続けている。