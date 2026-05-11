地域の特産品を国がブランドとして保護する「地理的表示保護制度」に「日本茶」が加わる見通しとなりました。日本茶をかたる海外の模倣品の排除が狙いです。GI＝地理的表示制度は地域ならではの自然や文化に基づいた農林水産物について国が知的財産として保護する制度で、2015年から始まっています。これまで、「神戸ビーフ」や「夕張メロン」など特定の産地に限ったものが中心でしたが、今回登録される「日本茶」は全国を産地とす