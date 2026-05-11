コメの価格の先行きは、安くなるとの見通しが続いています。「コメ価格下落 店頭ではどうなるのか」「今年の新米はどうなるのか」の2つのポイントについて、フジテレビ経済部・砂川萌々菜記者に聞いていきます。──1つ目のポイント、コメの価格は安くなるという見通しが続いているがスーパーでの店頭価格はどうなる？今後もスーパーのコメ価格は緩やかに下がっていくとみられています。全国のスーパーで販売された最新のコメ価格