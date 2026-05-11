アニソンの女王・水樹奈々（46）がカバー曲だけで構成するライブに初出演することが11日、分かった。武部聡志氏が総合プロデュースをする公演「City Pop Live−encore−」で、6月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。昭和の華やかな音楽シーンを彩ったシティーポップを現役シンガーが歌唱する公演で昨年11月に同所で初開催。中川晃教、森崎ウィン、荒井麻珠、福田未来が23曲を披露した。この時に武部氏は「70〜80年代の都会