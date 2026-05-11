日本即席食品工業協会調べによると、2025年度（4〜3月）の即席麺総需要は前年比1.3％減、59億506万食だった。前年割れは2年ぶり。うちカップ麺（構成比67％）は0.3％減、39億4386万食、袋麺（同33％）は3.3％減、19億6119万食。総需要は歴代4位（1位22年度、2位24年度、3位20年度）。前年実績は下回ったものの、節約志向が継続する環境下、手ごろな価格や簡便性、保存性、おいしさなどの商品特長が支持されている。注目は定