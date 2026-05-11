今季指揮官にクリスティアン・キヴを迎え、スクデットを手にしたインテル。今のセリエAではトップクラスの選手層を誇っており、各ポジションに実力者が揃っている。しかし、3冠を達成した2009-10シーズンのインテルでプレイできる選手はいないのかもしれない。そう語ったのは、当時インテルを指揮していたジョゼ・モウリーニョだ。伊『Gazzetta dello Sport』にて、モウリーニョは3冠チームのスタメンに入れる選手は誰もいないと語