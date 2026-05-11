今季よりマッシミリアーノ・アッレグリが指揮官に復帰し、現在セリエAの4位につけるミラン。スクデット獲得とはならなかったが、ひとまず欧州カップ戦出場権を獲得できれば成功のシーズンと言えるだろうか。ただ、来季へ的確な補強は必要だ。今季はベテランMFルカ・モドリッチ、MFアドリエン・ラビオの獲得はヒットしたが、近年のミランは補強の失敗が目立つ。伊『Gazzetta dello Sport』がまとめているが、2022-23シーズンはクラ