バルセロナはラ・リーガ第35節でレアル・マドリードと対戦し、2-0で勝利。2シーズン連続となるリーグ優勝を決めた。引き分け以上でバルセロナの優勝が決まるこの試合で、最初にカンプノウを沸かせたのはマーカス・ラッシュフォードだった。9分バルセロナはペナルティエリア手前のゴールよりやや右寄りの位置でFKを獲得、キッカーはラッシュフォード。ニアへ巻いて落とすシュートが予想されたが、ラッシュフォードはファーサイドへ