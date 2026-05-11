アメリカ・MLSの目的の1つに若手育成があり、そこから欧州トップクラブへとステップアップしていくのが理想的なルートだ。アメリカサッカー側も若手のステップアップに寛容だが、現在のMLSでNEXTブレイク候補と期待されているのがニューヨーク・レッドブルズでプレイする18歳のFWジュリアン・ホールだ。若手の起用に積極的なMLSらしく、ホールは昨年もリーグ戦で26試合も出番を得ていた。今季は序盤から主力の1枚となり、ここまで