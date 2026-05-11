ユヴェントスでプレイするイタリア代表DFアンドレア・カンビアーゾ（26）には多くのクラブから熱視線が送られているようだ。2022年夏にユヴェントスに加入したカンビアーゾ。加入1年目こそボローニャへレンタル移籍を果たしたが、翌年に復帰を果たしてからは安定した出場時間を確保しており、今シーズンもここまで公式戦45試合に出場し3ゴール5アシストをマークしている。左右のウイングバック、サイドバックをこなすことができる