チェジュ航空は、神戸〜ソウル/仁川線を6月11日に開設する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は神戸発が2時間、ソウル/仁川発が1時間40分。運航期間は6月30日まで。チェジュ航空の近畿地方への就航は、大阪/関西を含む2空港に拡大する。神戸発着のソウル/仁川線はこの他に、大韓航空が1日2往復を運航している。神戸就航を記念して、6月出発分の航空券を5月17日までに購入した人を対象にキャン