初夏の味覚をPRです。 これから出荷の最盛期を迎える露地ビワの生産者らが、長崎市の鈴木市長に今年の生育状況を報告しました。 長崎市役所を訪れたのは、JA長崎せいひのビワ農家や関係者らです。 全国一の生産量を誇り、これから出荷の最盛期を迎える『長崎びわ』。 肉厚でジューシーな果肉が特長の優良品種『なつたより』が鈴木長崎市長に贈られました。 （鈴木長崎市長） 「おい