菅沼菜々がヘアカットした自身のアップ写真を公開した(C)産経新聞社女子ゴルフの菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。ヘアカットした自身のアップ写真を公開し、反響を呼んでいる。菅沼はインスタで「髪切った3センチ やっと美容院行けた4かげつぶり、、」と綴り、上目遣いの自撮りの写真を投稿している。【写真】「可愛い！天使！」女子ゴルフ・菅沼菜々の上目遣いをチェックこれにはファンから「超絶可愛い」「めちゃく