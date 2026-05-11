11日午前7時40分ごろ、長野県の北アルプス蝶ケ岳の標高2500メートル付近にある雪渓で、静岡県富士市の女性（61）が滑落した。長野県警ヘリコプターで病院に運ばれたが、死亡が確認された。女性を助けようとした同じパーティーの男性も滑落し、頭部を負傷した。男性の命に別条はない。長野県警によると、女性は7人パーティーで10日に入山し、11日は下山中だった。パーティー内の登山者が110番した。