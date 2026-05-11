実業家で人気YouTuberのマックスむらいが11日、自身のXを更新。株を始めて4ヶ月で驚異の含み益になっていることを明かし、画像も投稿しながら持ち株についても瀬悦明した。【画像】気になる！プラス3000万円の爆益マックスむらいの保有株Xでは「S&Pやオルカンが年間5〜10%成長って知ってる。個人投資家が個別株で年間20%以上出せれば超優秀って言われてるのも知ってる。私は生活費は最低限なんだけど、事業に結構お金を