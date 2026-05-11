女優の出口夏希が、１１日までに自身のインスタグラムを更新。仲良し女優とのショットを公開した。出口は１１日、「ｌｏｖｅｙｏｕ」と記し、自身のインスタグラムで女優・永瀬莉子との２ショットを公開。白Ｔシャツにブルーのパーカを重ね、顔を寄せ合いハートポーズやピースをする仲睦まじげなショットを載せた。この投稿に永瀬が「ハート作るプロなった」と反応し、出口も「ハートだらけ笑」と返信。ファンからは「ちょ