佐藤B作さん俳優佐藤B作さんが座長を務める劇団東京ヴォードヴィルショーが今月で解散することが11日、分かった。劇団が公式サイトで発表した。関係者によると解散公演などは予定していないという。佐藤さんはコメントの中で「『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』をうたい文句に立ち上げました」と劇団を説明し、「諸事情により」解散すると発表。「53年間にわたり応援してくださった観客の皆々さまに心より御礼