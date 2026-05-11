今年３月にＴＢＳを退社した宇内梨沙アナウンサーが地元でのんびりと過ごす様子を披露した。宇内アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「母の日地元の方に戻って母とローリーとランチしました」と書き出し、母の日の過ごし方を公開。「佐島や葉山など地元の食材をふんだんに使ったイタリアン料理の写真はＮＧなので、雰囲気をこのあとは憩いのアーセンプレイスに行きました」とつづり、白のノースリーブのト