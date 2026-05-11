元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭（３１）が１１日、千葉・ＰＧＭ総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に出場した。山内は、今月１日に自身のＳＮＳで一般男性との結婚を発表したばかり。取材に応じると「絶好調です。いろいろと幸せ満載です！」とのろけた。また、同大会に出場するにあたり、旦那から叙々苑だけに「『肉を持って帰ってきて』と言われた」と笑顔で明かした。この日は、元