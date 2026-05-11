右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りしているアストロズの今井達也投手が、12日午後7時10分（日本時間13日午前9時10分）開始の本拠地でのマリナーズ戦に先発し、メジャーに復帰することが決まった。球団が10日（日本時間11日）に発表した。メジャー移籍1年目の今井は4月4日のアスレチックス戦で6回途中を3安打無失点、9奪三振で初勝利を挙げた。しかし同10日のマリナーズ戦はで1死しか奪えずに5四死球3失点で降板。その後