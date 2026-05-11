大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、十両に復帰した炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が、十両白鷹山（３１＝高田川）を破り、無傷の２連勝となった。土俵際の攻防を制して、白鷹山を寄り切った取組後は「ギリギリでしたね。それだけ体が動いて、反応している」と充実した表情を見せた。２０２３年夏場所で首に大ケガを負い、序ノ口まで転落。今場所は３年ぶりに関取復帰を果たし、初日に十両栃大海（２６＝春日野）を押し