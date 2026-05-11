【モデルプレス＝2026/05/11】クリエイターのしなこが5月10日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを公開した。【写真】30歳人気クリエイター「目元が似てる」母顔出しの密着ショット◆しなこ、母との仲良し密着ショット披露同日、自身がプロデュースするスイーツセレクトショップ「Sweet XO」のPOP UPとライブを新潟で開催したしなこ。同ショップについて「ライブでも話したんだけど、実は＠sweetxo＿goodgrief を自分のお金