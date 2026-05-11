ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から、乗客の下船が始まりました。愛知県は、世界各国から多くの人が集まるアジア大会を控えていますが、集団感染のおそれはないのでしょうか？対策は――。 クルーズ船での集団感染、そして死者もでている「ハンタウイルス」。 聞きなれないウイルス名ですが、感染症を専門とする医師によると毎年感染者が出ているものだといいます。 Q.