【モデルプレス＝2026/05/11】女優の桐谷美玲が10日、都内で開催された「FIFA ワールドカップ 2026 DAZN キックオフカンファレンス」に俳優の成田凌、元サッカー日本代表の内田篤人、アーティストのORANGE RANGE（RYO／HIROKI／YAMATO／NAOTO／YOH）とともに出席。サッカー観戦について語った。【写真】桐谷美玲＆三浦翔平夫妻の豪華自宅◆成田凌＆桐谷美玲、日本代表へエール史上最強とも称される日本代表への思いを問われた大会