【モデルプレス＝2026/05/11】タレントのpecoが5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が学校で作ってきたプレゼントを公開し、話題となっている。【写真】30歳ママタレ「めっちゃ絵が上手」小2長男手作りのメッセージ入りカード◆peco、息子からの母の日カード公開pecoは「Happy Mother’s Day」「息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いてくれていた言葉“Thank you for making me safe！”