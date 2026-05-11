江蘇省南京市の江寧開発区にあるマツダと長安汽車の中国合弁会社、長安馬自達汽車（長安マツダ）の組立作業場で働く従業員。（３月１７日撮影、南京＝新華社記者／李博）【新華社北京5月11日】中国国家統計局が11日発表した4月の生産者物価指数（PPI）は、前年同月比で2.8％上昇した。前月比でも1.7％上昇し、上昇幅はいずれも前月から拡大した。