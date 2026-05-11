海南省の海口日月広場免税店で商品を選ぶ客。（４月２５日撮影、海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社北京5月11日】中国国家統計局が11日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、国際原油価格の変動や連休中の移動需要増加などを背景に、前年同月比1.2％、前月比でも0.3％上昇した。