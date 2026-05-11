メガネブランド「Zoff」から、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボコレクション「Zoff｜POCHACCO」が2026年5月22日（金）に登場します。今回のテーマは“Icecream Collection”。チョコミントやジェラートを思わせる爽やかなカラーリングに、ポチャッコらしい遊び心をプラスした、初夏にぴったりのアイウェアが勢ぞろい♡メガネやサングラスだけでなく、毎日持ち歩きたくなる雑貨アイ