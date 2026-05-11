プロボクシング大橋ジムは11日、7月14日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE158」の対戦カードを発表。前東洋太平洋フェザー級王者で現WBAスーパーフェザー級5位の堤駿斗（26＝志成、8勝5KO）がノンタイトル同級10回戦で“Lemino初参戦”することが決まった。相手は未定だが、元世界王者クラスの選手との対戦が濃厚。堤は「どんな相手でも判定ではなく、倒して勝ってインパクトのある勝ち方を