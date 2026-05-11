第26回本格ミステリ大賞（本格ミステリ作家クラブ主催）は11日、小説部門が笠井潔さんの「夜と霧の誘拐」（講談社）、評論・研究部門が竹内康浩さんの「謎ときエドガー・アラン・ポー」（新潮社）に決まった。贈呈式は6月27日、東京都内で行う。