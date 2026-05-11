元ソフトバンクの和田毅氏（45）が、自身のYouTube「和田毅ラボ」を更新。母校・早大時代に練習の鬼と言われた“伝説”が明かされた。学生時代に足繁く通った野球部寮近くにある定食屋を訪れる企画。そこで和田氏の学生時代の伝説が明かされた。和田氏は早大時代のゴールデンウィーク練習を振り返り、「朝9時から夕方5時までランニング。今でも忘れない。衝撃的過ぎてまだ覚えている」と一番キツかったメニューを振り返った