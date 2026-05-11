俳優の吉瀬美智子さんが5月10日の母の日に、自身のインスタグラムを更新。次女のワードセンス抜群な書道作品を披露しました。 【写真を見る】【 吉瀬美智子 】次女9歳が初めての書道教室で「独特なワードセンス」作品を披露「どうやらお腹が空いていたみたい」「ビャンビャン最高」「次女9歳、初めての書道教室にて」「どうやらお腹が空いていたみたい」「独特なワードセンス、ビャンビャン最高」「Happy Mother's Day」