自民党の情報通信戦略調査会で11日、SNSにおけるアスリートへの誹謗中傷に関するヒアリングが行われ、2024年パリ五輪・金メダリストである男子レスリングの文田健一郎選手と樋口黎選手が出席しました。文田選手は、コロナ禍で行われた東京オリンピックの際に「出場を辞退しないのは非国民だ」などと自身がSNS上で誹謗中傷を受けたことを明かした上で、「アスリートの中には誹謗中傷に悩まされて、パフォーマンスが落ちる選手もいる