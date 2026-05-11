俳優の影山優佳のエッセイ集『影まで愛して』（マガジンハウス）が、7月30日に発売されます。【写真】舞台「未来少年コナン」でラナを演じる影山優佳さん。コナン役は加藤清史郎さんアイドルグループ卒業後、俳優として活躍する影山さんの初のエッセイ集。「本当の自分=影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」 といった……「本当の影山優佳」を