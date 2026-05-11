今年の「母の日」は、中国の若者の「母親同伴」旅行の注文が著しく増加したほか、シニア層のオフピーク旅行と女性同士の「女子旅」の人気も同時に高まり、観光旅行消費がピークを迎えました。5月10日の「母の日」は、折よく週末と重なったため、いくつかの大手旅行プラットフォームのデータによると、今年の「母の日」には、母親同伴で旅行する若者の予約がこれまでより20％以上増加しました。旅行計画と予約のさまざまな側面に対