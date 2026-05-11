元Jリーガーで料理研究家の小泉勇人さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。相次ぐ誹謗中傷に対し、引退後の苦悩や現在の覚悟をつづった長文を投稿しました。【投稿】元Jリーガー、誹謗中傷への率直な思いを吐露誹謗中傷に対し、長文で心境を吐露小泉さんは「誹謗中傷をしてくださる方々へ」と題し、「元Jリーガーになんの価値がある」「いつまで肩書きにすがってるの？」といった心ない言葉に対し、「正直、心が痛まないわけ