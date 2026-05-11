東京市場まとめ 1.概況 日経平均は489円高の63,203円と反発して取引を開始しました。先週末の米国市場では、ハイテク株高となった流れを引き継ぎ、序盤は買いが先行しました。9時21分には671円高の63,385円をつけ、取引時間中の最高値を更新する場面が見られました。もっとも、その後は利益確定の売りが出たことで、前場中ごろに下げに転じ、226円安の62,486円で前引けとなりました。後場は序盤に持ち直す場面が見られたものの、