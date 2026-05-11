俳優の工藤夕貴（55）が9日、自身のインスタグラムを更新。母との仲むつまじい“顔出し”2ショットを披露し、「お母さまお若い」「笑顔がいいなあ」などと反響を呼んでいる。【動画】「お母さまお若い」「笑顔がいいなあ」母との“顔出し”2ショット披露の工藤夕貴工藤は「大好きなバラの季節が今ここに。歩くだけで香りに包まれる幸せ。母も喜んでくれました」と、母とバラ園に出かけた様子を動画で紹介。「昔アメリカに住