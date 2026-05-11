お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が11日までに自身のXを更新。相方・高橋茂雄（50）とお笑いタレントの中山功太（45）を巡る騒動について謝罪した。一方で、お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がYouTubeチャンネルで告発した“嫌いな先輩芸人”については「若手時代に茂雄と尾形君との絡みはありません」と別人であると説明した。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間