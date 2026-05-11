T-ARAのウンジョン、俳優のユン・ソヌが出演する韓国ドラマ『一番目の男（原題）』（全120話※予定）が、あす12日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週火曜 後8：00〜10：30 ※4話連続）【動画】T-ARA・ウンジョン、一人二役を熱演『一番目の男（原題）』予告同作は、復讐のために他人の人生を生きる女性と、自らの欲望のために他人の人生を奪った女