サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコのロゴ＝2022年9月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコが11日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比25.6％増の320億3500万ドル（約5兆円）だった。中東情勢の悪化に伴ってホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油の輸送に支障が出たが、海峡を迂回する代替ルートの活用で影響を軽減。原油価格の上昇も増益に寄与した。代替ルー