沖縄北部のテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」を運営するジャパンエンターテイメント（名護市）は１１日、沖縄県民限定の特別１Ｄａｙチケットの販売を開始した。４月に導入された新アトラクションをスムーズに体験できる優先パスなどが付帯しており、地元ファンの利便性と満足度向上を図る。今回の特別チケットは、通常の１Ｄａｙチケットの価格（大人６９３０円、子供４９５０円）はそのま