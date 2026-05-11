小学生死体遺棄事件の報道で、被害者を知る子どもにインタビューすることは適切だったのか――。放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会で、事件報道における“子どもへの取材”をめぐる視聴者意見が取り上げられた。委員からは、事実を明らかにするためのインタビューの必要性を認める声が出る一方、子どものメンタル面を心配する視聴者感情に対し、放送局側がどのような配慮をしているのか説明することの重要性も指摘された