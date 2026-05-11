MBCが加盟する、ラジオネットワークのJRNとテレビネットワークJNN。 系列の優れたアナウンサーを表彰する「アノンシスト賞」の全国審査が行われ、MBCの岩粼弘志アナウンサーが大賞にあたる「グランダプレミオ」を受賞しました。 アノンシスト賞は昨年度放送されたテレビ・ラジオの番組などから、優れたアナウンスを表彰します。 岩粼弘志アナウンサーが「ラジオ・フリー