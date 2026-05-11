交通渋滞緩和などのため、整備が進められている鹿児島東西・南北幹線道路。 整備促進を目指す期成会がきょう11日、鹿児島市で開かれました。 会には鹿児島市のほか経済団体などが参加しました。 鹿児島東西道路は鹿児島インターから甲南高校前付近までの3.4キロで整備が進められています。 地下トンネル区間の掘削は3年前から始まっており、残り36メートルとなっています。 その後、非常口や非常駐車帯の