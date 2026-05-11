世界有数のウミガメの産卵地である屋久島でウミガメ観察会が始まりました。 ウミガメの産卵は毎年4月下旬から8月上旬にかけて行われ、屋久島では去年4700回の上陸と2000回の産卵が確認されています。 この期間中、屋久島町では永田ウミガメ連絡協議会などが夜の観察会を開いています。 初日の10日はおよそ50人が参加し、ウミガメを観察する際の注意点や、生態などについて学びました。 上陸と産卵が確認されるまで、参加者